Грузія забезпечила собі вихід у дивізіон В Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру дивізіону С Ліги націй збірна Грузії перемогла команду Північної Македонії (2:0).

Цей тріумф дозволив грузинам піднятися в дивізіон B.

З 13 очками Грузія лідирує у групі. У македонців 7 очок і друге місце, що не дає їм шансів на першу позицію.

У останньому турі 26 вересня Грузія на виїзді зіграє з Гібралтаром.