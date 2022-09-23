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Грузія забезпечила собі вихід у дивізіон В Ліги націй

Сьогодні 21:51 135 0
Грузія забезпечила собі вихід у дивізіон В Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру дивізіону С Ліги націй збірна Грузії перемогла команду Північної Македонії (2:0).

Цей тріумф дозволив грузинам піднятися в дивізіон B.

З 13 очками Грузія лідирує у групі. У македонців 7 очок і друге місце, що не дає їм шансів на першу позицію.

У останньому турі 26 вересня Грузія на виїзді зіграє з Гібралтаром.

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