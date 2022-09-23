Грузія забезпечила собі вихід у дивізіон В Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру дивізіону С Ліги націй збірна Грузії перемогла команду Північної Македонії (2:0).
Цей тріумф дозволив грузинам піднятися в дивізіон B.
З 13 очками Грузія лідирує у групі. У македонців 7 очок і друге місце, що не дає їм шансів на першу позицію.
У останньому турі 26 вересня Грузія на виїзді зіграє з Гібралтаром.
🇬🇪 Kvaratskhelia has 10 goal contributions in 8 #NationsLeague games (5 goals, 5 assists) 🔥— UEFA Nations League (@EURO2024) September 23, 2022
Special talent. pic.twitter.com/I39WDAkBx5