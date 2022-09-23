Грузія переграла Північну Македонію, Естонія здолала Мальту: результати 5 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 вересня, відбулося два матчі в межах 5 туру Ліги націй.
Ліга націй УЄФА - Ліга С
Тур 5, 23 вересня
Грузія - Північна Македонія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 автогол Міовскі, 2:0 - 64 Кварацхелія
Ліга націй УЄФА - Ліга D
Естонія - Мальта 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+6 Саппінен, 1:1 - 51 Теума(пен), 2:1 - 86 Анієр
Сьогодні у Лізі націй відбудеться ще 5 матчів:
Ліга націй УЄФА - Ліга А
Тур 5, 23 вересня
21:45 Італія - Англія
21:45 Німеччина - Угорщина
Ліга націй УЄФА - Ліга B
21:45 Боснія і Герцеговина - Чорногорія
21:45 Фінляндія - Румунія
Ліга націй УЄФА - Ліга C
21:45 Болгарія - Гібралтар