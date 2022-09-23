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Грузія переграла Північну Македонію, Естонія здолала Мальту: результати 5 туру Ліги націй

Сьогодні 21:35 176 0
Результати 5 туру Ліги націй
Грузія переграла Північну Македонію, Естонія здолала Мальту: результати 5 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 вересня, відбулося два матчі в межах 5 туру Ліги націй.

Ліга націй УЄФА - Ліга С

Тур 5, 23 вересня

Грузія - Північна Македонія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 автогол Міовскі, 2:0 - 64 Кварацхелія

Ліга націй УЄФА - Ліга D

Естонія - Мальта 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+6 Саппінен, 1:1 - 51 Теума(пен), 2:1 - 86 Анієр

Сьогодні у Лізі націй відбудеться ще 5 матчів:

Ліга націй УЄФА - Ліга А

Тур 5, 23 вересня

21:45 Італія - Англія

21:45 Німеччина - Угорщина

Ліга націй УЄФА - Ліга B

21:45 Боснія і Герцеговина - Чорногорія

21:45 Фінляндія - Румунія

Ліга націй УЄФА - Ліга C

21:45 Болгарія - Гібралтар

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