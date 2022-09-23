Де Йонг та Депай залишили збірну Нідерландів через травми

Нідерланди 25 вересня зіграють вдома проти Бельгії

Джерело - Федерація футболу Нідерландів.

Декілька гравців збірної Нідерландів були змушені покинути національну команду через травми.

Про це повідомляє Федерація футболу Нідерландів.

Розташування залишили три футболісти - хавбек Френкі Де Йонг, нападник Мемфіс Депай та опорник Тьон Копмейнерс. Де Йонг та Депай мають пошкодження стегна, а Копмейнерс - струс мозку.

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У збірну викликали нападника Браяна Броббі та центрхава Раяна Гравенберха.

Нідерланди 25 вересня зіграють вдома проти Бельгії в межах 6-го туру Ліги націй.