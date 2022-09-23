Головне
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар та результати
Сьогодні 20:57 441
Збірна України поступилася Словаччині в першому матчі плей-оф за вихід на ЧЄ
Сьогодні 20:54 274
Вірменія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 17:54 3450
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар
Сьогодні 17:11 10573
Favbet Foundation перерахував ще 600 тис. грн фонду «Повернись живим»
Сьогодні 13:31 186
Дніпро-1 підписав бразильського захисника
Сьогодні 10:22 390
Франція перемогла Австрію, Хорватія переграла Данію: результати 5 туру Ліги націй
Вчора 23:41 1879
Вірменія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Вчора 18:07 1333
Збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй
21.09.2022 23:41 2683
Шотландія - Україна 3:0. Як це було
21.09.2022 23:40 14252
Прямі трансляції

Де Йонг та Депай залишили збірну Нідерландів через травми

Сьогодні 20:35 137 0
Нідерланди 25 вересня зіграють вдома проти Бельгії
Де Йонг та Депай залишили збірну Нідерландів через травми
#Ліга націй УЄФА, #Френкі де Йонг, #Мемфіс Депай

Джерело - Федерація футболу Нідерландів.

Декілька гравців збірної Нідерландів були змушені покинути національну команду через травми.

Про це повідомляє Федерація футболу Нідерландів.

Розташування залишили три футболісти -  хавбек Френкі Де Йонг, нападник Мемфіс Депай та опорник Тьон Копмейнерс. Де Йонг та Депай мають пошкодження стегна, а Копмейнерс - струс мозку.

  Актуально: Польща - Нідерланди 0:2. Огляд матчу

У збірну викликали нападника Браяна Броббі та центрхава Раяна Гравенберха.

Нідерланди 25 вересня зіграють вдома проти Бельгії в межах 6-го туру Ліги націй.

Коментарі ()
Популярне зараз
Леоненко назвав головних винуватців розгрому від Шотландії Леоненко назвав головних винуватців розгрому від Шотландії 2349 1
Вірменія - Україна: ОНЛАЙН Вірменія - Україна: ОНЛАЙН 3450
Вірменія - Україна: Де дивитися матч Ліги націй УЄФА Вірменія - Україна: Де дивитися матч Ліги націй УЄФА 1405
Франція перемогла Австрію, Хорватія переграла Данію: результати 5 туру Ліги націй Франція перемогла Австрію, Хорватія переграла Данію: результати 5 туру Ліги націй 1879
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар 10573
Промах дня: Мбаппе не влучив у порожні ворота із п'яти метрів - ВІДЕО Промах дня: Мбаппе не влучив у порожні ворота із п'яти метрів - ВІДЕО 7754
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28359
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 34103
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12128
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 212951
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4150
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11011 3