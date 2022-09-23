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Миколенко зможе зіграти з Вірменією

Сьогодні 16:31 318 0
Через пошкодження Миколенко пропустив матч з Шотландією
Миколенко зможе зіграти з Вірменією
#Збірна України з футболу, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Віталій Миколенко відновився від травми напередодні матчу Ліги націй з Вірменією.

Про це повідомив наставник національної команди Олександр Петраков.

"Кадрова ситуація в нас хороша. У нас 24 гравці, з яких 3 голкіпери. О 5-й ранку прилетів Едуард Сарапій. Миколенко здоровий, його нічого не турбує. Всі здорові, все добре".

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"Розкажу, чому довикликав Сарапія. У нас 8 жовтих карток. Наступна картка - і буде гравець пропускати матч з Шотландією. А з Вірменією буде нервова гра, тому що обом командам потрібні очки. Тренер повинен думати наперед", - сказав Петраков.

Матч Вірменія - Україна відбудеться 24 вересня на Республіканському стадіоні в Єревані.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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