Захисник збірної України Віталій Миколенко відновився від травми напередодні матчу Ліги націй з Вірменією.

Про це повідомив наставник національної команди Олександр Петраков.

"Кадрова ситуація в нас хороша. У нас 24 гравці, з яких 3 голкіпери. О 5-й ранку прилетів Едуард Сарапій. Миколенко здоровий, його нічого не турбує. Всі здорові, все добре".