Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної України Віталій Миколенко відновився від травми напередодні матчу Ліги націй з Вірменією.
Про це повідомив наставник національної команди Олександр Петраков.
"Кадрова ситуація в нас хороша. У нас 24 гравці, з яких 3 голкіпери. О 5-й ранку прилетів Едуард Сарапій. Миколенко здоровий, його нічого не турбує. Всі здорові, все добре".
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"Розкажу, чому довикликав Сарапія. У нас 8 жовтих карток. Наступна картка - і буде гравець пропускати матч з Шотландією. А з Вірменією буде нервова гра, тому що обом командам потрібні очки. Тренер повинен думати наперед", - сказав Петраков.
Матч Вірменія - Україна відбудеться 24 вересня на Республіканському стадіоні в Єревані.
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