Вірменія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Ліга націй УЄФА, Ліга В, група 1 5 тур 24 вересня, 2022 рік. 16:00 Збірна Вірменії - збірна України Республіканський стадіон, Єреван (Вірменія) Головний арбітр - Жоао Пінейру (Португалія)

У 5 турі Ліги націй збірна України зіграє в Єревані проти команди Вірменії. Матч відбудеться 24 вересня о 16:00 за київським часом.

Вірменія

Збірна Вірменії - аутсайдер групи. У чотирьох матчах команда тричі програла та здобула перемогу в 1 турі над Ірландією (1:0). Забили підопічні Капарроса лише 2 голи, пропустили - 9, і як наслідок, останнє місце.

До гри з українцями готується 25 футболістів. Усі основні футболісти в строю.

Україна

Збірна України зазнала розгромної поразки від Шотландії у пропущеній грі 2 туру (3:0). У підопічних Петракова – 7 очок і 2 сходинка в групі.

Головний тренер українців має серйозні кадрові проблеми. Травмовані Бущан, Шапаренко та Забарний. У таборі збірної також відсутній один із лідерів Олександр Зінченко, у якого пошкодження. Під питанням участь у матчі Миколенка, який отримав пошкодження у таборі національної команди. Після гри з Шотландією покинули розташування команди Анатолій Трубін і Віктор Коваленко. Голкіпер Шахтаря відправився в розташування молодіжної збірної, півзахисник Спеції - травмований.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 9 разів. 3 матчі завершилися нічиєю, 6 – перемогою українців.

Пряма мова

Хоакін Капаррос (головний тренер збірної Вірменії): очікуйте напередодні гри...

Олександр Петраков (головний тренер збірної України): очікуйте напередодні гри...

Орієнтовні склади

Вірменія: Юрченко, Жорді, Восканян, Мкоян, Мкртчян, Оганесян, Дашян, Григорян, Барсегян, Байрамян, Бабаян.

Україна: Лунін, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Піхальонок, Ярмоленко, Мудрик, Маліновський, Яремчук.

Цифри і факти

Перша гра завершилась розгромною перемогою збірної України - 3:0;

Із трьох нічих в очних зустрічах - дві вермени здобули на власному полі;

Лише одна гра між командами завершилась без забитих голів - у відбірковому турнірі Євро-2000;

Переможець групи зіграє в наступному розіграші у дивізіоні A;

Головний арбітр, португалець Жоао Пінейру працював на матчі Ліги чемпіонів РБ Лейпциг - Шахтар (1:4).

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу України - 1,47, на перемогу Вірменії - 8,4, на нічию - 4,2.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.