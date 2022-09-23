Яремчук: У нас є всі шанси посісти перше місце в групі

Збірна України ще може посісти перше місце у групі Ліги націй.

Про це розповів український нападник Роман Яремчук.

"Був дуже важкий переліт із Глазго, адже ми летіли цілу ніч. Але все гаразд, треба відновитися й готуватися до матчу з Вірменією. Навіть добре, що тут пішов дощ, адже ми всю ніч не спали, тож він нас трішки розбудив. Дуже важливо було, як то кажуть, продихатися.

Те, що сталося в Шотландії, — уже історія. Тож треба відповідально підійти до наступного поєдинку, адже поки що в нас є всі шанси посісти перше місце в групі. Усе починається з тренувань. Добре тренуєшся — добре відіграєш", — сказав Яремчук.