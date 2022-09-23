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Яремчук: У нас є всі шанси посісти перше місце в групі

Сьогодні 15:37 207 0
Роман Яремчук прокоментував боротьбу за перше місце у групі Ліги націй
Яремчук: У нас є всі шанси посісти перше місце в групі
#Роман Яремчук

Джерело - uaf.ua.

Збірна України ще може посісти перше місце у групі Ліги націй.

Про це розповів український нападник Роман Яремчук.

"Був дуже важкий переліт із Глазго, адже ми летіли цілу ніч. Але все гаразд, треба відновитися й готуватися до матчу з Вірменією. Навіть добре, що тут пішов дощ, адже ми всю ніч не спали, тож він нас трішки розбудив. Дуже важливо було, як то кажуть, продихатися.

Те, що сталося в Шотландії, — уже історія. Тож треба відповідально підійти до наступного поєдинку, адже поки що в нас є всі шанси посісти перше місце в групі. Усе починається з тренувань. Добре тренуєшся — добре відіграєш", —  сказав Яремчук. 

Нагадаємо, що поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги націй між збірними Вірменії та України відбудеться 24 вересня в Єревані на Республіканському стадіоні ім. Вазгена Саргсяна. Початок — о 16.00 за київським часом).

Раніше Леоненко назвав головних винуватців розгрому від Шотландії.

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