Львів підписав хавбека Динамо

Джерело - football24.ua.
Львів в останній день трансферного вікна підписав півзахисника Динамо Юрія Михайліва.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Про терміни угоди не повідомляється. Відомо лише, що 17-річний хавбек виступатиме за команду Олега Дулуба на правах оренди. "Містяни" вже внесли його в офіційну заявку на чемпіонат України.
Юрій став уже 3-м Михайлівим у львівській команді – крім нього у заявці присутні брати Роман та Віталій Михайліви.
Раніше визначилася дата перенесеного матчу Минай - Львів.