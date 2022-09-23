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Львів підписав хавбека Динамо

Сьогодні 13:39 166 0
Хавбек Динамо продовжить кар'єру у Львові
Львів підписав хавбека Динамо
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - football24.ua.

Львів в останній день трансферного вікна підписав півзахисника Динамо Юрія Михайліва.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Про терміни угоди не повідомляється. Відомо лише, що 17-річний хавбек виступатиме за команду Олега Дулуба на правах оренди. "Містяни" вже внесли його в офіційну заявку на чемпіонат України.

Юрій став уже 3-м Михайлівим у львівській команді – крім нього у заявці присутні брати Роман та Віталій Михайліви.

Раніше визначилася дата перенесеного матчу Минай - Львів.

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