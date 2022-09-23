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Шахтар оголосив про підписання Назарини

Сьогодні 11:11 177 0
Шахтар оголосив про трансфер гравця
Шахтар оголосив про підписання Назарини
#Назарина, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Півзахисник Зорі Єгор Назарина став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Контракт з 25-річним українцем розраховано на 5 років. Інші деталі угоди не розголошуються.

Назарина – вихованець київського футболу, на юнацькому рівні виступав за Динамо, а від 2014 року – за Дніпро. Дебютував в УПЛ у травні 2017-го. У січні 2018 року підписав контракт із Антверпеном, у складі якого протягом півтора року відіграв 18 матчів. У сезоні-2019/20 був орендований Карпатами (16 матчів, 5 м’ячів). Улітку 2020 року перейшов до Зорі, за яку провів 59 матчів (3 м’ячі, 5 асистів). Нинішнього сезону в усіх 6 матчах луганців в УПЛ і Лізі конференцій був капітаном команди.

Раніше Кривбас підписав півзахисника Шахтаря.

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