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Дніпро-1 підписав бразильського захисника

Сьогодні 10:22 181 0
Дніпро-1 підсилився захисником
Дніпро-1 підписав бразильського захисника
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - scdnipro1.com.ua.

23-річний бразильський центральний захисник Габріель Гомес Феррейра став гравцем СК Дніпро-1.

Про це повідомляє пресслужба дніпровського клубу.

Гравця взяли в річну оренду з правом подальшого викупу. В складі дніпрян він виступатиме під №99.

Габріель Гомес виступав за команди нижчих дивізіонів Бразилії: Інтер де Мінас (Серія D – 2020-21 роки), Амеріка Мінейро (чемпіонат штату, 2022 рік до липня), Греміо Еспортіво (Серія С – 2 матчі у серпні 2022 року).

Нагадаємо, півзахисник Дніпра-1 отримав виклик до збірної України.

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