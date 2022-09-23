Дніпро-1 підписав бразильського захисника

Дніпро-1 підсилився захисником

23-річний бразильський центральний захисник Габріель Гомес Феррейра став гравцем СК Дніпро-1.

Про це повідомляє пресслужба дніпровського клубу.

Гравця взяли в річну оренду з правом подальшого викупу. В складі дніпрян він виступатиме під №99.

Габріель Гомес виступав за команди нижчих дивізіонів Бразилії: Інтер де Мінас (Серія D – 2020-21 роки), Амеріка Мінейро (чемпіонат штату, 2022 рік до липня), Греміо Еспортіво (Серія С – 2 матчі у серпні 2022 року).

Нагадаємо, півзахисник Дніпра-1 отримав виклик до збірної України.