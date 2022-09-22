Колишній форвард Інтера, Наполі та Дженоа Горан Пандев завершив кар’єру футболіста.

Про це нападник повідомив у Інстаграмі.

"Я дякую всім моїм тренерам і менеджерам за довіру, яку я отримав, за все, чому я навчився. Я дякую всім моїм шанувальникам, від першого до останнього: я хотів би обійняти вас... Прекрасна глава закінчується... Я несу з собою неймовірне багатство емоцій... Я щасливий, що розділив їх разом... Від щирого серця, Горан!", - написав Пандев.