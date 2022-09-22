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Пандев оголосив про завершення кар’єри

Вчора 23:03 152 0
39-річний форвард завершить професійні виступи
Пандев оголосив про завершення кар’єри
#Горан Пандев

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Інтера, Наполі та Дженоа Горан Пандев завершив кар’єру футболіста.

Про це нападник повідомив у Інстаграмі.

"Я дякую всім моїм тренерам і менеджерам за довіру, яку я отримав, за все, чому я навчився. Я дякую всім моїм шанувальникам, від першого до останнього: я хотів би обійняти вас... Прекрасна глава закінчується... Я несу з собою неймовірне багатство емоцій... Я щасливий, що розділив їх разом... Від щирого серця, Горан!", - написав Пандев.

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Допис, поширений Goran Pandev (@goranpandev19)

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