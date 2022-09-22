Білорусь програла Казахстану, Молдова здолала Латвію: результати 5 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 вересня, у межах 5 туру Ліги націй відбулося 2 матчі.
Ліга Націй УЄФА
5 тур, 22 вересня
Ліга С, Група 3
Казахстан - Білорусь 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 29 Габишев, 1:1 - 45+3 Савицький, 2:1 - 79 Зайнтудінов
Ліга D, Група 1
Латвія - Молдова 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 26 Ревенко, 0:2 - 45 Ніколаєску, 1:2 - 55 Ікауньєкс
Сьогодні у межах Ліги Націй відбудеться ще 8 матчів:
21:45 Бельгія - Вельс
21:45 Польща - Нідерланди
21:45 Франція - Австрія
21:45 Хорватія - Данія
21:45 Литва - Фарерські острови
21:45 Словаччина - Азербайджан
21:45 Туреччина - Люксембург
21:45 Ліхтенштейн - Андорра