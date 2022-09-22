Білорусь програла Казахстану, Молдова здолала Латвію: результати 5 туру Ліги націй

Результати 5 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 вересня, у межах 5 туру Ліги націй відбулося 2 матчі.

Ліга Націй УЄФА

5 тур, 22 вересня

Ліга С, Група 3

Казахстан - Білорусь 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Габишев, 1:1 - 45+3 Савицький, 2:1 - 79 Зайнтудінов

Ліга D, Група 1

Латвія - Молдова 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 26 Ревенко, 0:2 - 45 Ніколаєску, 1:2 - 55 Ікауньєкс

Сьогодні у межах Ліги Націй відбудеться ще 8 матчів:

21:45 Бельгія - Вельс

21:45 Польща - Нідерланди

21:45 Франція - Австрія

21:45 Хорватія - Данія

21:45 Литва - Фарерські острови

21:45 Словаччина - Азербайджан

21:45 Туреччина - Люксембург

21:45 Ліхтенштейн - Андорра