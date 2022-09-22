Макгінн: Нам це було потрібно - поразка від України влітку була дуже прикрою

Джерело - uefa.com.
Півзахисник збірної Шотландії Джон Макгінн пояснив важливість перемоги над Україною (3:0) у матчі Ліги націй.
Про це розповів сам футболіст.
"Нам це було потрібно. Поразка влітку була дуже прикрою. Сьогодні ми знову робили те, що у нас виходить - були дуже неприємним суперником і демонстрували бажання боротися.
Ми знаємо, що ми хороша команда. Сьогоднішньою перемогою ми завдячуємо вболівальникам, тренеру та самим собі", - сказав Макгінн.
Раніше шотландці поступились українцям (1:3) у матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022.