Макгінн: Нам це було потрібно - поразка від України влітку була дуже прикрою

Півзахисник збірної Шотландії Джон Макгінн пояснив важливість перемоги над Україною (3:0) у матчі Ліги націй.

Про це розповів сам футболіст.

"Нам це було потрібно. Поразка влітку була дуже прикрою. Сьогодні ми знову робили те, що у нас виходить - були дуже неприємним суперником і демонстрували бажання боротися.

Ми знаємо, що ми хороша команда. Сьогоднішньою перемогою ми завдячуємо вболівальникам, тренеру та самим собі", - сказав Макгінн.