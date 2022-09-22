Українського футбольного арбітра звільнили з російського полону

Андрій Павелко повідомив про звільнення з полону футбольного арбітра Дмитра Кубряка.

Джерело - Чемпіон.

З російського полову вдалось звільнити українського футбольного арбітра Дмитра Кубряка.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Футбольного арбітра і хороброго лікаря-нейрохірурга Дмитра Кубряка звільнено з полону рашистів! Разом з іншими Героями-захисниками Маріуполя, серед яких є футбольні ультрас різних українських клубів, і їх військовими керівниками Денисом Прокопенком (“Редіс”), Сергієм Волинським (“Волина”) і Святославом Паламарем ("Калина")", - розповів Павелко.

12 квітня 33-річний Кубряк був захоплений окупантами в Маріуполі. До війни він поєднував суддівство матчів першої ліги з роботою нейрохірурга.

Кубряк працював на матчах першої ліги з 2017 до 2020 року.