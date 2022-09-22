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Пресаташе Металіста: УАФ, ви нічого не переплутали у пріоритетах, коли писали текст коментатору?

Сьогодні 09:53 1510 1
Пресаташе Металіста: УАФ, ви нічого не переплутали у пріоритетах, коли писали текст коментатору?

Джерело - Чемпіон.

Пресаташе Металіста Максим Іванов відреагував на текст коментатора матчу Ліги націй Шотландія - Україна (3:0) Андрія Столярчука.

Про це він розповів у Facebook.

"Коментатор матчу Шотландія - Україна: "Стартувала УПЛ, чемпіонати у Першій та Другій лігах, аматорський чемпіонат, жіночий чемпіонат… Все це стало можливим завдяки президенту Володимиру Зеленському, президенту УАФ Андрію Павелку (хтось і щось там ще, не запам’ятав) … і, звичайно, героям Збройних Сил України…"

Українська Асоціація Футболу, а ви там нічого не переплутали у пріоритетах, коли писали текст коментатору?!? Як же ви, б***ь, дістали!" - написав Іванов.

Нагадаємо, збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй.

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