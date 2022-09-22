До завершення війни в Україні збірна росії залишиться без офіційних турнірів та матчів.

Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін

"Ми сподіваємося, що війна завершиться якнайшвидше і збірна росії зможе брати участь у наших турнірах. Проте зараз ми навіть не можемо обговорювати це питання. Це політика та спорт.

УЄФА виступає за мир, і ми сподіваємося, що скоро все закінчиться. Після цього буде наше рішення", – сказав Чеферін.