Джерело - lequipe.fr.
До завершення війни в Україні збірна росії залишиться без офіційних турнірів та матчів.
Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін
"Ми сподіваємося, що війна завершиться якнайшвидше і збірна росії зможе брати участь у наших турнірах. Проте зараз ми навіть не можемо обговорювати це питання. Це політика та спорт.
УЄФА виступає за мир, і ми сподіваємося, що скоро все закінчиться. Після цього буде наше рішення", – сказав Чеферін.
Нагадаємо, збірна Росії пропустить Євро-2024.