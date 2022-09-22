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Чеферін: Наразі не можемо обговорювати повернення збірної росії

Сьогодні 13:13 202 0
Александер Чеферін прокоментував відсторонення збірної росії від турнірів УЄФА
Чеферін: Наразі не можемо обговорювати повернення збірної росії
#УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - lequipe.fr.

До завершення війни в Україні збірна росії залишиться без офіційних турнірів та матчів.

Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін

"Ми сподіваємося, що війна завершиться якнайшвидше і збірна росії зможе брати участь у наших турнірах. Проте зараз ми навіть не можемо обговорювати це питання. Це політика та спорт.

УЄФА виступає за мир, і ми сподіваємося, що скоро все закінчиться. Після цього буде наше рішення", – сказав Чеферін.

Нагадаємо, збірна Росії пропустить Євро-2024.

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