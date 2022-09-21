Шевченко з Міланом планують допомогти реконструювати стадіон в Ірпені

Мілан долучився до підтримки України

Fondazione Milan та Андрій Шевченко допоможуть реконструювати Центральний міський стадіон у Ірпені, який зазнав руйнувань внаслідок бомбардувань.

Про це повідомляє Calciomercato.

"Постійна увага до основних соціальних питань і підтримка у різних надзвичайних ситуацій завжди були частиною ДНК нашого клубу, який як соціальний інститут відчуває відповідальність робити свій внесок через конкретні дії для сприяння позитивним змінам у суспільстві".

Актуально: Шевченко подарував Левандовському синьо-жовту капітанську пов’язку

"Ми пишаємося тим, що знаходимося на боці такої легенди як Шевченко, підтримуючи тих, хто цього найбільше потребує. Новий проєкт в Ірпені, як і візит Андрія сьогодні, свідчить про бажання разом продовжувати цей шлях", - сказав президент Мілана Паоло Скароні.

Нагадаємо, Циганик розповів про майбутнє Шевченка.