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Шевченко з Міланом планують допомогти реконструювати стадіон в Ірпені

Сьогодні 20:42 200 0
Мілан долучився до підтримки України
Шевченко з Міланом планують допомогти реконструювати стадіон в Ірпені
#Мілан, #Андрій Шевченко

Джерело - Calciomercato.com.

Fondazione Milan та Андрій Шевченко допоможуть реконструювати Центральний міський стадіон у Ірпені, який зазнав руйнувань внаслідок бомбардувань.

Про це повідомляє Calciomercato.

"Постійна увага до основних соціальних питань і підтримка у різних надзвичайних ситуацій завжди були частиною ДНК нашого клубу, який як соціальний інститут відчуває відповідальність робити свій внесок через конкретні дії для сприяння позитивним змінам у суспільстві".

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"Ми пишаємося тим, що знаходимося на боці такої легенди як Шевченко, підтримуючи тих, хто цього найбільше потребує. Новий проєкт в Ірпені, як і візит Андрія сьогодні, свідчить про бажання разом продовжувати цей шлях", - сказав президент Мілана Паоло Скароні.

Нагадаємо, Циганик розповів про майбутнє Шевченка.

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