Шевченко з Міланом планують допомогти реконструювати стадіон в Ірпені

Джерело - Calciomercato.com.
Fondazione Milan та Андрій Шевченко допоможуть реконструювати Центральний міський стадіон у Ірпені, який зазнав руйнувань внаслідок бомбардувань.
Про це повідомляє Calciomercato.
"Постійна увага до основних соціальних питань і підтримка у різних надзвичайних ситуацій завжди були частиною ДНК нашого клубу, який як соціальний інститут відчуває відповідальність робити свій внесок через конкретні дії для сприяння позитивним змінам у суспільстві".
Актуально: Шевченко подарував Левандовському синьо-жовту капітанську пов’язку
"Ми пишаємося тим, що знаходимося на боці такої легенди як Шевченко, підтримуючи тих, хто цього найбільше потребує. Новий проєкт в Ірпені, як і візит Андрія сьогодні, свідчить про бажання разом продовжувати цей шлях", - сказав президент Мілана Паоло Скароні.
Нагадаємо, Циганик розповів про майбутнє Шевченка.