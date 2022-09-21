Джерело - Чемпіон.
Керівництво Ювентуса розглядає варіант зі звільненням головного тренера Массіміліано Аллегрі
Про це повідомляє журналіст Танкреді Палм’єрі.
Клуб вже контактував з представниками коуча Тоттенгема Антоніо Конте щодо його потенційного повернення в Італію.
BOOM!— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 21, 2022
CONTATTO ANTONIO CONTE-JUVENTUS!
Terremoto alla Juve:
Agnelli ha tolto la “protezione” ad Allegri.
L’ultimatum in arrivo dopo l’incidente diplomatico.
Per la prima volta Allegri rischia davvero.
Ed il contatto con Antonio Conte…
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