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Ювентус розглядає звільнення Аллегрі

Сьогодні 18:29 242 0
Туринці контактували з представниками Конте
Ювентус розглядає звільнення Аллегрі
#Аллегрі, #Конте, #Тоттенгем, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Ювентуса розглядає варіант зі звільненням головного тренера Массіміліано Аллегрі

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палм’єрі.

Клуб вже контактував з представниками коуча Тоттенгема Антоніо Конте щодо його потенційного повернення в Італію.

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