Туринці контактували з представниками Конте

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Ювентуса розглядає варіант зі звільненням головного тренера Массіміліано Аллегрі

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палм’єрі.

Клуб вже контактував з представниками коуча Тоттенгема Антоніо Конте щодо його потенційного повернення в Італію.