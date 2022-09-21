Футболісти покинул розташування збірної Німеччини

Джерело - Німецький футбольний союз.

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік не зможе розраховувати на Мануеля Ноєра та Леона Горецку у найближчих матчах Ліги Націй.

Про це повідомляє німецький футбольний союз.

Обидва гравці здали позитивний тест на коронавірус.

Футболісти будуть ізольовані від іншої команди та сдадуть ще декілька тестів найближчими днями.

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Воротарю Баварії вже знайшли термінову заміну - нею стане голкіпер Гоффенгайма Олівер Бауманн.

Кого ще довикликає керманич "бундестім" поки що не відомо.