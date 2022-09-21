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Трубін після матчу з Шотландією вирушить до молодіжної збірної

Сьогодні 16:12 240 0
Голкіпер Шахтаря допоможе молодіжній збірній у відборі до Євро U-21
Трубін після матчу з Шотландією вирушить до молодіжної збірної
#Збірна України U-21, #Збірна України з футболу, #Анатолій Трубін

Джерело - Sport.ua.

Голкіпер Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін після матчу Ліги націй із Шотландією вирушить до молодіжної збірної України.

Про це повідомляє Sport.ua.

Трубін мав перебувати у розташуванні команди Руслана Ротаня, яка зіграє у плей-оф відбору на чемпіонаті Європи U-21 проти Словаччини. Але через травму Георгія Бущана його довикликали до національної команди.

Після матчу в Глазго Трубін відправиться до молодіжної збірної, яка 23 вересня зіграє у Жиліні зі Словаччиною перший матч плей-оф чемпіонату Європи, а в розташуванні національної команди його замінить 29-річний голкіпер Колоса Євген Волинець.

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