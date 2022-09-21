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Клуб МЛС зацікавився Бускетсом

Сьогодні 13:11 150 0
Контракт капітана клубу спливає влітку 2023 року
Клуб МЛС зацікавився Бускетсом
#Барселона, #Бускетс, #Інтер Маямі, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс може продовжити кар’єру у МЛС після спливу контракту з Барселоною в кінці сезону.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

34-річного іспанця ще з літа 2021 року намагається підписати низка клубів американської МЛС. Півзахисника цікавить новий виклик, але він вирішив відпрацювати контракт з Барсою до кінця.

Одним з претендентів на хавбека є Інтер Маямі, президентом якого є Девід Бекхем.

Раніше повідомлялося, що Бускетс може залишити Барселону наступного літа.

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