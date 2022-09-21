Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Вчора 20:34 9504 1
Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією
Сьогодні 11:21 137
Геніальний пас Маліновського, голи Ярмоленка, Яремчука, Довбика: як Україна перемагала Шотландію
Сьогодні 09:45 215
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 06:38 6426
Миколенко та Коваленко не зіграють з Шотландією
Вчора 23:33 692
Петраков прокоментував намагання РФС дискваліфікувати його
Вчора 20:33 573
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 20:08 7362
УЄФА спростувала відсторонення збірної Білорусі від Євро-2024
Вчора 18:48 610 1
Визначився календар Формули-1 на сезон 2023
Вчора 17:53 282
Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах ФІФА та УЄФА
Вчора 17:20 703
Прямі трансляції

Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо

Сьогодні 10:54 947 0
Йожеф Сабо оцінив ситуації наших зірок, які мають певні проблеми на клубному рівні.
Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо
#Руслан Маліновський, #Віктор Циганков, #Йожеф Сабо

Джерело - FanDay.

Півзахисник Динамо та збірної України Віктор Циганков не показує прогресу у своїй грі.

Про це розповів колишній тренер Динамо Йожеф Сабо у коментарі FanDay.

"Я не знаю, як зараз виглядає Маліновський. Мабуть, у нього якийсь конфлікт із тренером Аталанти. В останній грі він вийшов на п'ять хвилин. Я аж здивувався – як же так? Адже він забиває, віддає, працьовитий. Думаю, він піде з Аталанти взимку, тим більше на нього є попит.

Не знаю, чи зараз Циганков готовий. Пишуть, що його не відпустили з Динамо, тому він грає абияк. Але футболіст не може виходити на поле та просто відстояти 90 хвилин! Або виходь на поле і віддавайся грі, або не виходь взагалі!

Раніше я казав, що Циганков росте як футболіст і поїде в АПЛ, але зараз я змінив свою думку. Ми бачимо, як зустрічають футболістів в Англії та Італії – усі п'яти відбивають, не дають м'яч прийняти. Ці чемпіонати не підходять Циганкову. В АПЛ я взагалі переходити йому не раджу, там дуже жорсткий футбол. Думаю, для Циганкова оптимальний варіант – це Бельгія, Нідерланди, можливо, Німеччина", – резюмував Сабо.

Нагадаємо, Циганков отримує найвищу зарплату у складі Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян 5499 1
Стали відомі статки Усика Стали відомі статки Усика 2229
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 7362
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 19824 1
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА 9504 1
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань 6426
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24728
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1828
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33218
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31402 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 256854
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28180 1