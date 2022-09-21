Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо

Півзахисник Динамо та збірної України Віктор Циганков не показує прогресу у своїй грі.

Про це розповів колишній тренер Динамо Йожеф Сабо у коментарі FanDay.

"Я не знаю, як зараз виглядає Маліновський. Мабуть, у нього якийсь конфлікт із тренером Аталанти. В останній грі він вийшов на п'ять хвилин. Я аж здивувався – як же так? Адже він забиває, віддає, працьовитий. Думаю, він піде з Аталанти взимку, тим більше на нього є попит.

Не знаю, чи зараз Циганков готовий. Пишуть, що його не відпустили з Динамо, тому він грає абияк. Але футболіст не може виходити на поле та просто відстояти 90 хвилин! Або виходь на поле і віддавайся грі, або не виходь взагалі!

Раніше я казав, що Циганков росте як футболіст і поїде в АПЛ, але зараз я змінив свою думку. Ми бачимо, як зустрічають футболістів в Англії та Італії – усі п'яти відбивають, не дають м'яч прийняти. Ці чемпіонати не підходять Циганкову. В АПЛ я взагалі переходити йому не раджу, там дуже жорсткий футбол. Думаю, для Циганкова оптимальний варіант – це Бельгія, Нідерланди, можливо, Німеччина", – резюмував Сабо.