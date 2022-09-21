Роналду хоче зіграти на Євро-2024

Джерело - ua-football.com.
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду назвав свої найближчі плани у національній команді.
Про це розповів сам футболіст у коментарі Radio Renascença.
"Я сподіваюся бути частиною збірної Португалії ще кілька років. Я все ще відчуваю мотивацію, мої амбіції високі, а шлях до збірної ще не закінчений. У нас багато якісної молоді.
Я буду на чемпіонаті світу і хочу потрапити на чемпіонат Європи-2024", – розповів Роналду.
Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії зі 117 голами в 189 матчах.
Раніше Мессі обійшов Роналду за числом голів з гри.