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Роналду хоче зіграти на Євро-2024

Сьогодні 09:56 218 0
Кріштіану Роналду оптимістично оцінює своє майбутнє у збірній Португалії
Роналду хоче зіграти на Євро-2024
#Кріштіану Роналду

Джерело - ua-football.com.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду назвав свої найближчі плани у національній команді.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Radio Renascença.

"Я сподіваюся бути частиною збірної Португалії ще кілька років. Я все ще відчуваю мотивацію, мої амбіції високі, а шлях до збірної ще не закінчений. У нас багато якісної молоді.

Я буду на чемпіонаті світу і хочу потрапити на чемпіонат Європи-2024", – розповів Роналду.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії зі 117 голами в 189 матчах. 

Раніше Мессі обійшов Роналду за числом голів з гри.

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