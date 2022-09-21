Ноттінгем Форест підписав голкіпера

Боснійський голкіпер Аднан Кануріч став гравцем Ноттінгем Форест.

Про це повдіомляє пресслужба англійського клубу.

22-річного боснійця підписали на правах вільного агента. У Кануріча наприкінці червня закінчився контракт із боснійським клубом Сараєво, за який зіграв 2 матчі у Лізі конференцій 2021/22.

Аднан має досвід гри у Англії. Він виступав два сезони за молодіжну команду Сток Сіті. Народившись в Австрії, Кануріч має боснійське громадянство та зіграв 3 матчі за молодіжну збірну U-21 цієї країни.

Раніше Ноттінгем Форест підписав захисника Атлетіко.