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Ноттінгем Форест підписав голкіпера

Сьогодні 10:39 175 0
Ноттінгем Форест підписав голкіпера
Ноттінгем Форест підписав голкіпера
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Ноттінгем Форест

Джерело - nottinghamforest.co.

Боснійський голкіпер Аднан Кануріч став гравцем Ноттінгем Форест.

Про це повдіомляє пресслужба англійського клубу.

22-річного боснійця підписали на правах вільного агента. У Кануріча наприкінці червня закінчився контракт із боснійським клубом Сараєво, за який зіграв 2 матчі у Лізі конференцій 2021/22.

Аднан має досвід гри у Англії. Він виступав два сезони за молодіжну команду Сток Сіті. Народившись в Австрії, Кануріч має боснійське громадянство та зіграв 3 матчі за молодіжну збірну U-21 цієї країни.

Раніше Ноттінгем Форест підписав захисника Атлетіко.

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