Ярмоленко: Як мені здається, знаходжуся у кращому стані, ніж влітку

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у нормальних кондиціях знаходиться перед протистоянням з Шотландією в Лізі націй.

Про це заявив сам футболіст.

"Як, можливо, змінилася ситуація у команді після попереднього матчу з Шотландією? Нічого не змінилося, у нас у країні йде війна. Ми просто своєю грою хочемо приносити українцям та вболівальникам хоча б якусь радість. Тому ми виходимо та граємо за нашу країну, людей, усіх тих, хто зараз в Україні та хоче просто відволіктись від війни. Повинні зробити так, щоб в українців з’явилася хоча б маленька посмішка на обличчі. Хоча б на 90 хвилин.

- Чи після повної передсезонки та двох матчів за новий клуб почуваю себе в кращій фізичній формі, ніж у червні? Як мені здається, я знаходжусь у кращому стані. Трохи вас виправлю, тому що ви сказали 2 матчі, але ми зіграли вже три в чемпіонаті. Але це покаже тільки завтрашня зустріч. Для футболістів найголовніше - грати офіційні матчі. Зараз я граю, задоволений, мене все влаштовує. Сподіваюся, завтра зможу допомогти команді", - сказав Ярмоленко.