Степаненко - найкращий гравець Шахтаря за версією FIFA 23

Джерело - Чемпіон.
Визначилися рейтинги гравців донецького Шахтаря в футбольному симуляторі FIFA 23.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Найвищий рейтинг у Тараса Степаненка - 78. Другий найкращий показник в Андрія Пятова - 76, по 74 у Михайла Мудрика, Миколи Матвієнка, Сергія Кривцова та Лассіна Траоре.
У ТОП-10 Анатолій Трубін, Віктор Корнієнко та Олександр Зубков (в усіх по 72), а також Валерій Бондар (70).
🎮 Представляємо топгравців «Шахтаря» за рейтингом у #FIFA23 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 20, 2022
Гра буде доступною вже 27 вересня.#Shakhtar #FIFARatings | @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/SGQx911he0