Степаненко - найкращий гравець Шахтаря за версією FIFA 23

На другому місці - Андрій Пятов

Джерело - Чемпіон.

Визначилися рейтинги гравців донецького Шахтаря в футбольному симуляторі FIFA 23.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Найвищий рейтинг у Тараса Степаненка - 78. Другий найкращий показник в Андрія Пятова - 76, по 74 у Михайла Мудрика, Миколи Матвієнка, Сергія Кривцова та Лассіна Траоре.

У ТОП-10 Анатолій Трубін, Віктор Корнієнко та Олександр Зубков (в усіх по 72), а також Валерій Бондар (70).