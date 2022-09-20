Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Сьогодні 20:34 8661 1
Петраков прокоментував намагання РФС дискваліфікувати його
Сьогодні 20:33 129
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 20:08 6768
УЄФА спростувала відсторонення збірної Білорусі від Євро-2024
Сьогодні 18:48 283
Визначився календар Формули-1 на сезон 2023
Сьогодні 17:53 176
Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах ФІФА та УЄФА
Сьогодні 17:20 506
Стали відомі статки Усика
Сьогодні 14:38 942
Шотландія - Україна: прогноз букмекерів
Сьогодні 14:11 447
УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян
Сьогодні 13:22 3613 1
Збірна Росії пропустить Євро-2024
Сьогодні 13:12 524
Прямі трансляції

Степаненко - найкращий гравець Шахтаря за версією FIFA 23

Сьогодні 19:51 218 0
На другому місці - Андрій Пятов
Степаненко - найкращий гравець Шахтаря за версією FIFA 23
#Динамо - Шахтар, #Шахтар, #FIFA 23

Джерело - Чемпіон.

Визначилися рейтинги гравців донецького Шахтаря в футбольному симуляторі FIFA 23.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Найвищий рейтинг у Тараса Степаненка - 78. Другий найкращий показник в Андрія Пятова - 76, по 74 у Михайла Мудрика, Миколи Матвієнка, Сергія Кривцова та Лассіна Траоре.

У ТОП-10 Анатолій Трубін, Віктор Корнієнко та Олександр Зубков (в усіх по 72), а також Валерій Бондар (70).

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 6768
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА 8661 1
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва 3710
Вацко: Костюк може очолити Динамо Вацко: Костюк може очолити Динамо 6252 1
УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян 3613 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 19180 1
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6512
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 24329 2
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 46466
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 25572
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18265
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17749 12