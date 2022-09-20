Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
18.09.2022 23:23 1192
Шотландія - Україна: прогноз букмекерів
Сьогодні 14:11 157
УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян
Сьогодні 13:22 422 1
Збірна Росії пропустить Євро-2024
Сьогодні 13:12 259
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Сьогодні 12:04 18309 1
Ребров: Я із задоволенням працював би у збірній України
Сьогодні 11:00 280
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:02 1706
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 21:45 6144
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
Вчора 21:42 2472
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 13:05 3588 3
Прямі трансляції

Мудрика пов'язуватимуть із переходом у 15 клубів - Романо

Сьогодні 14:25 215 0
Фабріціо Романо прокоментував чутки про інтерес низки топових європейських клубів до Михайла Мудрика.
Мудрика пов'язуватимуть із переходом у 15 клубів - Романо
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Вінгер Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик у найближчі місяці буде пов'язаний щонайменше з 15 клубами.

Про це розповів журналіст Sky Sport Italy Фабріціо Романо.

"Незважаючи на спекуляції, що зростають, у мене зараз немає оновленої інформації про Мудрика – я думаю, що в найближчі три місяці він буде пов'язаний із 15 клубами, і це нормально, оскільки він топ-талант, але зараз нічого не буде вирішено. Шахтар не поспішає, і я впевнений, що вони хочуть понад 45-50 млн євро за Мудрика… Але ми маємо подивитися, як складатимуться його виступи у Лізі чемпіонів найближчими тижнями.

Я великий шанувальник гравця, якому всього 21 рік, і він уже робить важливі речі у Лізі чемпіонів, але зараз я не можу сказати більше про те, де ми побачимо його в майбутньому", - заявив Романо.

Нагадаємо, Ліверпуль, Арсенал та Севілья поборються за Мудрика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 6144
Ньюкасл взимку спробує підписати Мудрика Ньюкасл взимку спробує підписати Мудрика 1239
Вацко: Костюк може очолити Динамо Вацко: Костюк може очолити Динамо 4886 1
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань 1706
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 18309 1
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва 2472
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69747 5
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 27496
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21325
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18256
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12094
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109006