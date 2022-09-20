Вінгер Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик у найближчі місяці буде пов'язаний щонайменше з 15 клубами.

Про це розповів журналіст Sky Sport Italy Фабріціо Романо.

"Незважаючи на спекуляції, що зростають, у мене зараз немає оновленої інформації про Мудрика – я думаю, що в найближчі три місяці він буде пов'язаний із 15 клубами, і це нормально, оскільки він топ-талант, але зараз нічого не буде вирішено. Шахтар не поспішає, і я впевнений, що вони хочуть понад 45-50 млн євро за Мудрика… Але ми маємо подивитися, як складатимуться його виступи у Лізі чемпіонів найближчими тижнями.

Я великий шанувальник гравця, якому всього 21 рік, і він уже робить важливі речі у Лізі чемпіонів, але зараз я не можу сказати більше про те, де ми побачимо його в майбутньому", - заявив Романо.