Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
18.09.2022 23:23 1153
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Сьогодні 12:04 18057 1
Ребров: Я із задоволенням працював би у збірній України
Сьогодні 11:00 191
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:02 1619
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 21:45 5880
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
Вчора 21:42 2062
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 13:05 3507 3
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Вчора 10:27 30101
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:11 243955
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
18.09.2022 23:55 1126
Прямі трансляції

Манчестер Сіті націлився на трансфер лідера Мілана

Сьогодні 10:45 345 0
Манчестер Сіті націлився на трансфер лідера Мілана
Манчестер Сіті націлився на трансфер лідера Мілана
#Леау, #Манчестер Сіті, #Мілан, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Вінгером Мілана Рафаелем Леау зацікавився Манчестер Сіті.

Про це повідомляє MEN з посиланням на Calciomercato.

Наставнику "містян" Пепу Гвардіолі дуже симпатизує гра 23-річного португальця. Чемпіони Англії можуть скласти конкуренцію Челсі в боротьбі за лідера Мілана.

Ці чутки з'явилися на фоні все більшого невдоволення грою Джека Гріліша, за якого рік тому виклали 100 мільйонів фунтів. Гравець збірної Англії теж начебто не бачить себе у тактичних схемах Гвардіоли, тому спробує знайти інший клуб.

Гріліш вважає, що не приносить користі на позиції лівого вінгера – саме там його зазвичай використовує тренер. У Астон Віллі Джек зазвичай діяв на позиції атакувального хавбека і хоче отримувати ігровий час саме в цій ролі. ЗМІ повідомляють, що англієць вже повідомив друзям, що не бачить себе в наступному сезоні у Манчестер Сіті. Інтерес "містян" до Леау пояснюють саме можливим відходом Гріліша і бажанням отримати чистого вінгера, якого хоче Гвардіола.

Нагадаємо, Мілан хоче підписати контракт з Леау.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 5880
Вацко: Костюк може очолити Динамо Вацко: Костюк може очолити Динамо 3944
У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова 13370 4
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 3507 3
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 18057 1
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва 2062
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4292 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 15943 26
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 97225
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9749
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 212767
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 30894