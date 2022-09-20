Манчестер Сіті націлився на трансфер лідера Мілана

Вінгером Мілана Рафаелем Леау зацікавився Манчестер Сіті.

Про це повідомляє MEN з посиланням на Calciomercato.

Наставнику "містян" Пепу Гвардіолі дуже симпатизує гра 23-річного португальця. Чемпіони Англії можуть скласти конкуренцію Челсі в боротьбі за лідера Мілана.

Ці чутки з'явилися на фоні все більшого невдоволення грою Джека Гріліша, за якого рік тому виклали 100 мільйонів фунтів. Гравець збірної Англії теж начебто не бачить себе у тактичних схемах Гвардіоли, тому спробує знайти інший клуб.

Гріліш вважає, що не приносить користі на позиції лівого вінгера – саме там його зазвичай використовує тренер. У Астон Віллі Джек зазвичай діяв на позиції атакувального хавбека і хоче отримувати ігровий час саме в цій ролі. ЗМІ повідомляють, що англієць вже повідомив друзям, що не бачить себе в наступному сезоні у Манчестер Сіті. Інтерес "містян" до Леау пояснюють саме можливим відходом Гріліша і бажанням отримати чистого вінгера, якого хоче Гвардіола.

Нагадаємо, Мілан хоче підписати контракт з Леау.