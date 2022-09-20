Ультрас Шахтаря загинув обороняючи Азовсталь

Російські загарбники продовжують забирати життя українців.

Джерело - Чемпіон.

Обороняючи Україну від російських загарбників загинув уболівальник Шахтаря Руслан "Острог".

Про це повідомляє офіційний Twitter-акаунт ультрас Шахтаря.

Він взяв зброю до рук ще у 2015 році у складі полку 4308. Руслана не стало 8 травня 2022 року під час оборони "Азовсталі".