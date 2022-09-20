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Ультрас Шахтаря загинув обороняючи Азовсталь

Сьогодні 10:10 276 0
Російські загарбники продовжують забирати життя українців.
Ультрас Шахтаря загинув обороняючи Азовсталь

Джерело - Чемпіон.

Обороняючи Україну від російських загарбників загинув уболівальник Шахтаря Руслан "Острог".

Про це повідомляє офіційний Twitter-акаунт ультрас Шахтаря.

Він взяв зброю до рук ще у 2015 році у складі полку 4308. Руслана не стало 8 травня 2022 року під час оборони "Азовсталі".

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