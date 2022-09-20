Ультрас Шахтаря загинув обороняючи Азовсталь

Джерело - Чемпіон.
Обороняючи Україну від російських загарбників загинув уболівальник Шахтаря Руслан "Острог".
Про це повідомляє офіційний Twitter-акаунт ультрас Шахтаря.
Він взяв зброю до рук ще у 2015 році у складі полку 4308. Руслана не стало 8 травня 2022 року під час оборони "Азовсталі".
З сумом вимушені повідомити про загибель фаната Шахтаря Руслана «Острого».— Кроты (@Ultras_Shakhtar) September 19, 2022
Руслан був бійцем полку 4308 з 2015 року та загинув при обороні #Азовсталь 8 травня 2022 року.
В строю!… pic.twitter.com/rEqhEQqEwa