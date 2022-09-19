Збірна Бельгії презентувала форму до чемпіонату світу-2022

На рукавах зображений малюнок вогняного полум'я

Джерело - Чемпіон.

Королівська бельгійська асоціація футболу презентувала форму, в якій національна збірна Бельгії виступить на ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Червоні футболки з чорними та жовтими деталями символізують національний прапор Бельгії.

На рукавах зображений малюнок вогняного полум'я, що є алюзією на прізвисько команди "червоні дияволи".

Логотипи Adidas та емблема збірної Бельгії традиційно розташовані на рівні грудей.