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Збірна Бельгії презентувала форму до чемпіонату світу-2022

Сьогодні 20:53 175 0
На рукавах зображений малюнок вогняного полум'я
Збірна Бельгії презентувала форму до чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Королівська бельгійська асоціація футболу презентувала форму, в якій національна збірна Бельгії виступить на ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Червоні футболки з чорними та жовтими деталями символізують національний прапор Бельгії.

На рукавах зображений малюнок вогняного полум'я, що є алюзією на прізвисько команди "червоні дияволи".

Логотипи Adidas та емблема збірної Бельгії традиційно розташовані на рівні грудей.

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