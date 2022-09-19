Збірна Бельгії презентувала форму до чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Королівська бельгійська асоціація футболу презентувала форму, в якій національна збірна Бельгії виступить на ЧС-2022 у Катарі.
Про це повідомляє пресслужба національної команди.
Червоні футболки з чорними та жовтими деталями символізують національний прапор Бельгії.
На рукавах зображений малюнок вогняного полум'я, що є алюзією на прізвисько команди "червоні дияволи".
Логотипи Adidas та емблема збірної Бельгії традиційно розташовані на рівні грудей.
🔥 #DEVILTIME pic.twitter.com/veQRdWEBIQ— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 19, 2022