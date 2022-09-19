Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном.
Про це Гарант Конституції повідомив у Твіттері.
"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску УПЛ. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", - написав Зеленський.
Провів телефонну розмову з президентом @UEFA #Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску @upl_official. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2022