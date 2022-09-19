Президент України провів розмову з очільником УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном.

Про це Гарант Конституції повідомив у Твіттері.

"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску УПЛ. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", - написав Зеленський.