Джерело - football24.ua.
Вже взимку Ньюкасл налаштований здійснити чергову спробу підписати вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика.
Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, у запрошенні Мудрика зацікавлений особисто наставник найбагатшого клубу світу Едді Гау. "Сороки" розуміють, що доведеться заплатити солідну суму, адже влітку донеччан не переконали пропозиції навіть у 30 млн євро.
У поточному сезоні Михайло провів за "гірників" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року.
Нагадаємо, скаути Реала слідкували за Мудриком.