Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
Вчора 23:23 721
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 16:33 4034
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 13:05 2765 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Сьогодні 10:27 29620
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:11 243462
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 982
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
Вчора 23:43 2436
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:24 19792
Матчі збірної України в Лізі націй транслюватимуть на Ютуб-каналі УАФ
Вчора 23:19 928
Де Дзербі очолив Брайтон
Вчора 22:19 876
Прямі трансляції

Ньюкасл взимку спробує підписати Мудрика

Сьогодні 15:10 399 0
Михайло Мудрик може отримати шанс проявити себе в АПЛ.
Ньюкасл взимку спробує підписати Мудрика
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - football24.ua.

Вже взимку Ньюкасл налаштований здійснити чергову спробу підписати вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, у запрошенні Мудрика зацікавлений особисто наставник найбагатшого клубу світу Едді Гау. "Сороки" розуміють, що доведеться заплатити солідну суму, адже влітку донеччан не переконали пропозиції навіть у 30 млн євро.

У поточному сезоні Михайло провів за "гірників" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року.

Нагадаємо, скаути Реала слідкували за Мудриком.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце 29620
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 243462
Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО 4027
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 4034
Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ 21238
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19792
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 84250
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11543 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10961 3
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 92459 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15259
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28105 1