Михайло Мудрик може отримати шанс проявити себе в АПЛ.

Вже взимку Ньюкасл налаштований здійснити чергову спробу підписати вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, у запрошенні Мудрика зацікавлений особисто наставник найбагатшого клубу світу Едді Гау. "Сороки" розуміють, що доведеться заплатити солідну суму, адже влітку донеччан не переконали пропозиції навіть у 30 млн євро.

У поточному сезоні Михайло провів за "гірників" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року.

Нагадаємо, скаути Реала слідкували за Мудриком.