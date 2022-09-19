Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
Вчора 23:23 608
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 13:05 2537 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Сьогодні 10:27 29523
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:11 243360
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 960
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
Вчора 23:43 2318
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:24 19734
Матчі збірної України в Лізі націй транслюватимуть на Ютуб-каналі УАФ
Вчора 23:19 834
Де Дзербі очолив Брайтон
Вчора 22:19 838
Іспанія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - фінал Євробаскету-2022
Вчора 21:22 1203
Прямі трансляції

РФС вимагає в УЄФА дискваліфікувати Петракова

Сьогодні 13:10 186 0
Російська сторона звинувачує спеціаліста в дискримінаційних висловлювань щодо росіян та недотриманні політичного нейтралітету.
РФС вимагає в УЄФА дискваліфікувати Петракова
#Олександр Петраков, #РФС

Джерело - tribuna.com.

Російський футбольний союз написав лист в УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Про це повідомляє The Guardian.

У листі в комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах він говорив про намір приєднатися до захисників України, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

У РФС стверджують, що  коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють "дискримінацію будь-якої країни" та говорять про прагнення популяризувати футбол "у дусі миру".

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – Росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.

Більше того, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", написав заступник генерального секретаря РФС Денис Рогачов.

У РФС стверджують, що Петраков фактично зробив "заклик до насильства", а його коментарі є "дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян Російської Федерації без будь-яких законних підстав".

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ 11637
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 2537 1
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 243360
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19734
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 3891
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце 29523
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28097 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 42362
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1808
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10956 3
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 178425 6
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9323 6