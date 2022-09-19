РФС вимагає в УЄФА дискваліфікувати Петракова

Російська сторона звинувачує спеціаліста в дискримінаційних висловлювань щодо росіян та недотриманні політичного нейтралітету.

Російський футбольний союз написав лист в УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Про це повідомляє The Guardian.

У листі в комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах він говорив про намір приєднатися до захисників України, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

У РФС стверджують, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють "дискримінацію будь-якої країни" та говорять про прагнення популяризувати футбол "у дусі миру".

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – Росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності. Більше того, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", написав заступник генерального секретаря РФС Денис Рогачов.

У РФС стверджують, що Петраков фактично зробив "заклик до насильства", а його коментарі є "дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян Російської Федерації без будь-яких законних підстав".