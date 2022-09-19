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Мудрик: Є відчуття єдиного колективу на тренуваннях

Сьогодні 13:38 207 0
Збірна України розпочала підготовчий цикл тренувань до ключових протистоянь у Лізі націй УЄФА.
Мудрик: Є відчуття єдиного колективу на тренуваннях
#Михайло Мудрик

Джерело - uaf.ua.

Збірна України добре підготується до матчу проти Шотландії.

Про це розповів вінгер українців Михайло Мудрик.

"Я вважаю, що ми виконали дуже хороший обсяг роботи на першому етапі зборів. Були два дні з високими навантаженнями, тому хлопці перебувають у кондиції. Усе добре, потрохи готуємось до матчу проти Шотландії.

Є відчуття єдиного колективу на тренуваннях, згадуємо наші зв’язки. Для цього зазвичай вистачає два-три тренування. Десь так воно й є зараз.

Кожна гра — це великий виклик для нас, але немає потреби в тому, аби зайвий раз нагадувати, що вся Україна буде спостерігати за нашою грою. Потрібно порадувати українців.

Коли в команді колектив є єдиним цілим, то її дуже важко перемогти, навіть якщо клас суперників вище", — заявив Мудрик.

Нагадаємо, скаути Реала слідкували за Мудриком.

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