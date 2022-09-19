Керівники ТОП-клубів Європи підтримують ідею проведення матчів Ліги чемпіонів за межами континенту

Джерело - tribuna.com.
Керівники деяких найвпливовіших клубів Європи підтримують ідею проведення матчів Ліги чемпіонів за межами континенту.
Про це повідомляє Девід Орнштейн.
Ідея полягає в тому, щоб зробити важливі ігри турніру більш доступними для вболівальників клубів у всьому світі.
Керівники клубів готові проводити матчі на основних маркетингових ринках, таких як США, Китай чи Близький Схід.
Один з тих, хто підтримує цю ідею — президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.
Джерела, близькі до дискусій, розповідають, що спочатку планується проводити за кордоном матчі групового етапу, а не плей-оф.