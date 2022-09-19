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Керівники ТОП-клубів Європи підтримують ідею проведення матчів Ліги чемпіонів за межами континенту

Сьогодні 12:27 152 0
Деякі матчі Ліги чемпіонів можуть відбуватися за межами Європи
Керівники ТОП-клубів Європи підтримують ідею проведення матчів Ліги чемпіонів за межами континенту
#Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - tribuna.com.

Керівники деяких найвпливовіших клубів Європи підтримують ідею проведення матчів Ліги чемпіонів за межами континенту.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

Ідея полягає в тому, щоб зробити важливі ігри турніру більш доступними для вболівальників клубів у всьому світі.

Керівники клубів готові проводити матчі на основних маркетингових ринках, таких як США, Китай чи Близький Схід.

Один з тих, хто підтримує цю ідею — президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Джерела, близькі до дискусій, розповідають, що спочатку планується проводити за кордоном матчі групового етапу, а не плей-оф.

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