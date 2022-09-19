Керівники ТОП-клубів Європи підтримують ідею проведення матчів Ліги чемпіонів за межами континенту

Деякі матчі Ліги чемпіонів можуть відбуватися за межами Європи

Керівники деяких найвпливовіших клубів Європи підтримують ідею проведення матчів Ліги чемпіонів за межами континенту.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

Ідея полягає в тому, щоб зробити важливі ігри турніру більш доступними для вболівальників клубів у всьому світі.

Керівники клубів готові проводити матчі на основних маркетингових ринках, таких як США, Китай чи Близький Схід.

Один з тих, хто підтримує цю ідею — президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Джерела, близькі до дискусій, розповідають, що спочатку планується проводити за кордоном матчі групового етапу, а не плей-оф.