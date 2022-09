Півзахисник Арсеналу Ітан Нванері став наймолодшим в історії дебютантом у АПЛ.

Про це повідомляє ESPN.

Гравець вийшов на поле на 91-й хвилині матчу з Брентфордом (3:0).

На момент дебюту Нванері виповнилося 15 років та 181 день.

Ethan Nwaneri becomes the youngest-ever player in Premier League history 👶 pic.twitter.com/spFpIAesrO