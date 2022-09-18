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Аталанта з Маліновським здолала Рому, Ювентус поступився Монці: результати матчів Серії А

Сьогодні 20:57 955 0
Результати матчів Серії А
Аталанта з Маліновським здолала Рому, Ювентус поступився Монці: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Інтер, #Удінезе, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, відбулося 5 матчів в італійській Серії А.

Аталанта мінімально здолала Рому. Хавбек бергамасків Руслан Маліновський вийшов на заміну на 88-й хвилині і заробив жовту картку.

Чемпіонат Італії - Серія А
7 тур, 18 вересня

Удінезе - Інтер 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Барелла, 1:1 - 22 Шкріняр (авт), 2:1 - 84 Бійол, 3:1 - 90+3 Арслан

Кремонезе - Лаціо 0:4 (0:3)

Монца - Ювентус 1:0 (0:0)

Фіорентина - Верона 2:0 (1:0)

Рома - Аталанта 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 35 Скальвіні

Сьогодні, 18 вересня, в італійській Серії А відбудеться 2 матчі:

21:45. Мілан - Наполі

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