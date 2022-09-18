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УЄФА отримала пропозицію провести фінал Ліги чемпіонів у США

Сьогодні 13:25 212 0
УЄФА отримала пропозицію провести фінал Ліги чемпіонів у США
#УЄФА

Джерело - Tribuna.com.

Один із наступних фіналів Ліги чемпіонів може бути проведений у США.

Про це повідомляє AS.

УЄФА вже має таку пропозицію - перше обговорення цієї ідеї відбудеться наступного тижня на генеральній асамблеї в Стамбулі. Чиновники вважають, що співпраця з США помножила б продаж спонсорських та телевізійних прав. Спілка вже вийшла на американський ринок, продавши свої англійські права компаніям CBS, Viacom та Paramount.

Відзначається, що промоутери США також зацікавлені в проведенні матчу. Вони готові вести перемовини.

Нагадаємо УЄФА не каратиме Рейнджерс за гімн Великої Британії перед матчем з Наполі.

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