УЄФА отримала пропозицію провести фінал Ліги чемпіонів у США

Джерело - Tribuna.com.
Один із наступних фіналів Ліги чемпіонів може бути проведений у США.
Про це повідомляє AS.
УЄФА вже має таку пропозицію - перше обговорення цієї ідеї відбудеться наступного тижня на генеральній асамблеї в Стамбулі. Чиновники вважають, що співпраця з США помножила б продаж спонсорських та телевізійних прав. Спілка вже вийшла на американський ринок, продавши свої англійські права компаніям CBS, Viacom та Paramount.
Відзначається, що промоутери США також зацікавлені в проведенні матчу. Вони готові вести перемовини.
Нагадаємо УЄФА не каратиме Рейнджерс за гімн Великої Британії перед матчем з Наполі.