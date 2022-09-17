Барселона прописує нові умови виплати преміальних

Барселона переглянула питання виплати сезонних преміальних.

Про це повідомляє Marca.

Тепер у післясезонних підсумках каталонців будуть враховуватися і ті матчі, які футболіст пропустив через травми.

У більшості контрактів Барселони було передбачено, що для отримання преміальних гравці повинні провести понад 50% матчів турніру. Якщо футболіст травмувався, то частина матчів "списувалася", а рахувалися лише ті, коли він був здоровий і доступний. Наприклад, цією "лазівкою" часто користувалися Умтіті і Дембеле, які могли пропустити значну частину сезону, але отримати преміальні у повному обсязі (доходило до 2 млн євро). Барселона вже уточнила цей пункт у новому контракті вінгера і порадила всій команді берегти себе заради фінансових винагород.

Нагадаємо, Баварія обіграла Барселону.