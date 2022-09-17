Зінченко – найдорожчий український гравець

Transfermarkt оновив трансферну вартість приблизно 40% гравців АПЛ.

Ціна Олександра Зінченка після переходу з Манчестер Сіті в Арсенал виросла з 25 млн євро до 32 млн.

Про це повідомляє Transfermarkt.

25-річний гравець Арсенала став найдорожчим українським футболістом.

Друге місце займає Руслан Маліновський з Аталанти - 28 млн євро. Замикає трійку півзахисник Динамо Віктор Циганков - 25 млн євро.

10 найдорожчих українців за версією Transfermarkt:

1. Олександр Зінченко (Арсенал) - 32 мільйони євро

2. Руслан Маліновський (Аталанта) - 28

3. Віктор Циганков (Динамо) - 25

4. Віталій Миколенко (Евертон) - 18

5-6-7. Роман Яремчук (Брюгге) - 15

5-6-7. Михайло Мудрик (Шахтар) - 15

5-6-7. Ілля Забарний (Динамо) - 15

8. Микола Матвієнко (Шахтар) - 11

9-10. Георгій Бущан (Динамо) - 10

9-10. Микола Шапаренко (Динамо) – 10

Нагадаємо, Зінченко пропустить матчі збірної України в Лізі націй.