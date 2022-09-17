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Зінченко – найдорожчий український гравець

Сьогодні 17:28 386 0
Transfermarkt оновив трансферну вартість приблизно 40% гравців АПЛ.
Зінченко – найдорожчий український гравець
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Руслан Маліновський, #Віктор Циганков

Джерело - tribuna.com.

Ціна Олександра Зінченка після переходу з Манчестер Сіті в Арсенал виросла з 25 млн євро до 32 млн.

Про це повідомляє Transfermarkt.

25-річний гравець Арсенала став найдорожчим українським футболістом.

Друге місце займає Руслан Маліновський з Аталанти - 28 млн євро. Замикає трійку півзахисник Динамо Віктор Циганков - 25 млн євро.

10 найдорожчих українців за версією Transfermarkt:

1. Олександр Зінченко (Арсенал) - 32 мільйони євро
2. Руслан Маліновський (Аталанта) - 28
3. Віктор Циганков (Динамо) - 25
4. Віталій Миколенко (Евертон) - 18
5-6-7. Роман Яремчук (Брюгге) - 15
5-6-7. Михайло Мудрик (Шахтар) - 15
5-6-7. Ілля Забарний (Динамо) - 15
8. Микола Матвієнко (Шахтар) - 11
9-10. Георгій Бущан (Динамо) - 10
9-10. Микола Шапаренко (Динамо) – 10

Нагадаємо, Зінченко пропустить матчі збірної України в Лізі націй.

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