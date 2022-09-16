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Ультрас Динамо: Без трофеїв чи без суркісів? Без суркісів!

Сьогодні 22:50 193 0
Заява ультрас київського клубу!
Ультрас Динамо: Без трофеїв чи без суркісів? Без суркісів!
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Ультрас Динамо вимагають, щоб власники клубу брати Суркіси негайно залишили свої посади.

Про це йдеться в заяві WBC.

"Нова форма ФК Динамо Київ сезону 22/23 – це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми всі боремось за єдине… Натхненням при створенні домашньої та виїзної форми став один із напрямів вуличної культури, а саме графіті, намальовані фанатами клубу в різних куточках Києва. Використання на формі елементів, притаманних для цього виду вуличного мистецтва, віддає належне Києву та символізує єдність команди з містом та фанатами", - зараз у нас немає можливості малювати графіті, тому малюємо на снарядах.

Ми правильно розуміємо, що клуб вирішив, що між ним та фанатами є якась єдність? У минулому році головний тренер клубу стверджував, що фанати, які приїхали на виїзд у Тернопіль - це не Динамо. А зараз клуб заявляє про нашу з ним єдність. З 2014 року фанати Динамо Київ боряться за незалежність України з російською федерацією, чиї інтереси тут роками відстоює один з власників клубу. Про яку єдність йде мова?!

На наш погляд, нинішнє Динамо, на жаль, перетворилося у пристанище для відвертих ворогів України, промосковських колаборантів на кшталт різних суркісів, львочкіних, пузанових та інших негідників, які спокійно відвідують матчі легендарного клубу з самого серця Великої Країни. 

Якщо досі є ті, хто не розуміє наш посил, то пояснимо на прикладі тренду сьогодення:

Без єврокубків чи без суркісів? Без суркісів!

Без перемог чи без суркісів? Без суркісів!

Без трофеїв чи без суркісів? Без суркісів!

І неодмінно настане час, коли ми знову побачимо наше Динамо на вищих щаблях п'єдисталу... і БЕЗ суркісів!", - йдеться в заяві ультрас.

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