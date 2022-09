В АПЛ назвали найкращого гравця місяця

Найкращим гравцем серпня в АПЛ був визнаний форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У п'яти матчах АПЛ у серпні Голанд забив 9 голів. Раніше 22-річного форварда було визнано найкращим гравцем місяця у Манчестер Сіті.

What a start to life in the #PL 👏@ErlingHaaland is August's @EASPORTSFIFA Player of the Month after 9️⃣ goals in his first 5️⃣ matches!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/s22u5xFoQn