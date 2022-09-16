Головне
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив
Сьогодні 16:15 27304 2
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Сьогодні 20:47 369
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 20:02 18360
Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій
Сьогодні 18:40 544
ЗСУ отримали ще одне авто для фронту за сприяння Favbet Foundation
Сьогодні 18:22 133
Найближчі матчі збірної України з великою ймовірністю коментуватиме легендарний коментатор
Сьогодні 17:20 866
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 16:58 15563
Визначився транслятор найближчих матчів збірної України в Лізі націй
Сьогодні 16:50 2070
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 16:38 1879 1
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 15:40 2605
Прямі трансляції

УАФ передала Суспільному права на трансляцію матчів молодіжної збірної України

Сьогодні 21:22 65 0
Суспільне транслюватиме матчі між молодіжними збірними України та Словаччини
УАФ передала Суспільному права на трансляцію матчів молодіжної збірної України
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Суспільне

Джерело - Чемпіон.

УАФ передала Суспільному права на трансляцію матчів молодіжної збірної України проти Словаччини у плей-оф за вихід на чемпіонат Європи.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

Поки що невідомо, як саме Суспільне планує транслювати ці ігри, оскільки на головному каналі показують телемарафон Єдині новини. Не виключено, що їх покажуть на регіональних каналах, як було з іншими спортивними подіями.

Матчі молодіжних збірних України та Словаччини відбудуться 23 та 27 вересня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО 7442
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 18360
Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО 3496
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було 13305
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 15563
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив 27304 2
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 18773 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7148
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4069
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 19660
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1783
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9604