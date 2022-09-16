Джерело - Чемпіон.
УАФ передала Суспільному права на трансляцію матчів молодіжної збірної України проти Словаччини у плей-оф за вихід на чемпіонат Європи.
Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.
Поки що невідомо, як саме Суспільне планує транслювати ці ігри, оскільки на головному каналі показують телемарафон Єдині новини. Не виключено, що їх покажуть на регіональних каналах, як було з іншими спортивними подіями.
Матчі молодіжних збірних України та Словаччини відбудуться 23 та 27 вересня.