Суспільне транслюватиме матчі між молодіжними збірними України та Словаччини

Джерело - Чемпіон.

УАФ передала Суспільному права на трансляцію матчів молодіжної збірної України проти Словаччини у плей-оф за вихід на чемпіонат Європи.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

Поки що невідомо, як саме Суспільне планує транслювати ці ігри, оскільки на головному каналі показують телемарафон Єдині новини. Не виключено, що їх покажуть на регіональних каналах, як було з іншими спортивними подіями.

Матчі молодіжних збірних України та Словаччини відбудуться 23 та 27 вересня.