Мудрик встановив рекорд Шахтаря у швидкості

Рекорд Мудрика у Шахтарі

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик встановив рекорд клубу по максимальній швидкості руху за матч.

Мудрик продемонстрував найкращий результат Шахтаря у швидкості протягом останніх 4 років.

У матчі Ліги чемпіонів із Селтіком півзахисник розвинув швидкість 34,9 км/год. Це рекордний показник у клубі від моменту відстежування.

21-річний футболіст в поточному сезоні провів 5 матчів за Шахтар в усіх турнірах і забив 2 голи при 3 результативних передачах.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл посперечається за трансфер Мудрика.