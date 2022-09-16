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Мудрик встановив рекорд Шахтаря у швидкості

Сьогодні 17:11 345 0
Рекорд Мудрика у Шахтарі
Мудрик встановив рекорд Шахтаря у швидкості
#Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик встановив рекорд клубу по максимальній швидкості руху за матч.

Мудрик продемонстрував найкращий результат Шахтаря у швидкості протягом останніх 4 років.

У матчі Ліги чемпіонів із Селтіком півзахисник розвинув швидкість 34,9 км/год. Це рекордний показник у клубі від моменту відстежування.

21-річний футболіст в поточному сезоні провів 5 матчів за Шахтар в усіх турнірах і забив 2 голи при 3 результативних передачах.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл посперечається за трансфер Мудрика.

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