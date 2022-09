Наставник Арсеналу Мікель Артета став найкращим тренером АПЛ у серпні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Лондонці виграли всі 5 матчів чемпіонату минулого місяця та вийшли в лідери першості.

Mikel Arteta's @Arsenal started 2022/23 with 5️⃣ wins out of 5️⃣



He's August's @BarclaysFooty Manager of the Month 👔#PLAwards pic.twitter.com/Uz8FSU7bBJ