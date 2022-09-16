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Голанд - найкращий гравець серпня в АПЛ

Сьогодні 13:25 206 0
У серпні Голанд відзначився 9 голами та 1 асистом
Голанд - найкращий гравець серпня в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд - найкращий гравець серпня в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Норвезький форвард випередив у голосуванні Паскаля Гросса, Габріеля Жезуса, Александара Митровича, Мартіна Едегора, Ніка Поупа, Родріго та Вілфріда Заха.

У серпні Голанд відзначився 9 голами та 1 асистом у п’яти матчах у Прем'єр-лізі.

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