Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд - найкращий гравець серпня в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Норвезький форвард випередив у голосуванні Паскаля Гросса, Габріеля Жезуса, Александара Митровича, Мартіна Едегора, Ніка Поупа, Родріго та Вілфріда Заха.

У серпні Голанд відзначився 9 голами та 1 асистом у п’яти матчах у Прем'єр-лізі.

What a start to life in the #PL 👏@ErlingHaaland is August's @EASPORTSFIFA Player of the Month after 9️⃣ goals in his first 5️⃣ matches!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/s22u5xFoQn