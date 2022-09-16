У серпні Голанд відзначився 9 голами та 1 асистом

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд - найкращий гравець серпня в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Норвезький форвард випередив у голосуванні Паскаля Гросса, Габріеля Жезуса, Александара Митровича, Мартіна Едегора, Ніка Поупа, Родріго та Вілфріда Заха.

У серпні Голанд відзначився 9 голами та 1 асистом у п’яти матчах у Прем'єр-лізі.