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Динамо цікавиться півзахисником Ракува Лопесом

Сьогодні 12:18 313 0
Кияни відмовилося від трансферу
Динамо цікавиться півзахисником Ракува Лопесом
#Динамо Київ, #Ракув

Джерело - SportTVP.

Динамо контактувало з польськими клубами щодо потенційних трансферів двох нових футболістів.

Про це повідомляє журналіст SportTVP Матеуш Міга

Кияни цікавилися півзахисником Ракува Іві Лопесом. Представник Екстракляси оцінив 28-річного плеймейкера у 4,5 мільйона євро. Відзначається, що зараз цей перехід вже не є можливим.

Також Міга підтвердив інформацію про інтерес української команди до форварда Леха Мікаеля Ісхака. До конкретних перемовин щодо підписання 29-річного шведа справа не дійшла.

Нагадаємо, матч Динамо - АЕК у Кракові відвідало близько 5 тисяч глядачів.

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