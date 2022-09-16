Кияни відмовилося від трансферу

Джерело - SportTVP.

Динамо контактувало з польськими клубами щодо потенційних трансферів двох нових футболістів.

Про це повідомляє журналіст SportTVP Матеуш Міга

Кияни цікавилися півзахисником Ракува Іві Лопесом. Представник Екстракляси оцінив 28-річного плеймейкера у 4,5 мільйона євро. Відзначається, що зараз цей перехід вже не є можливим.

Також Міга підтвердив інформацію про інтерес української команди до форварда Леха Мікаеля Ісхака. До конкретних перемовин щодо підписання 29-річного шведа справа не дійшла.

Нагадаємо, матч Динамо - АЕК у Кракові відвідало близько 5 тисяч глядачів.