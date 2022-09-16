Башакшехір розгромив Фіорентину, Лех розібрався з Аустрією. Результати 2 туру Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 2 туру групового етапу Ліги конференцій.
Башакшехір - Фіорентина 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Гюрлер, 2:0 - 71 Гюрлер, 3:0 - 90 Траоре
Кельн - Словацко 4:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Адамян, 2:0 - 42 Діц, 2:1 - 49 Калабішка, 2:2 - 52 Петржела, 3:2 - 65 Любічич (пен), 4:2 - 74 Любічич
Лех - Аустрія 4:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 28 Ісхак, 1:1 - 29 Браундер, 2:1 - 64 Скурас, 3:1 - 76 Велде, 4:1 - 90 Велде
Партизан - Ніцца 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Браян, 1:1 - 60 Діабате
РФС - Хартс 0:2 (0:1)
Сількеборг - Вест Гем 2:3 (1:3)
Голи: 1:0 - 5 Куск, 1:1 - 13 Лансіні, 1:2 - 25 Скамакка, 1:3 - 38 Доусон, 2:3 - 75 Тенгстедт
Стяуа - Андерлехт 0:0
Хапоель Беер-Шева - Вільярреал 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Моралес, 1:1 - 63 Хатуель, 1:2 - 67 Баена