Аполлон - СК Дніпро-1 1:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
СК Дніпро-1 у матчі другого туру Ліги конференцій-2022/23 на виїзді обіграв Аполлон.
Аполлон - СК Дніпро-1 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 11 Рубчинський, 0:2 - 26 Довбик, 0:3 - 45 Довбик, 1:3 - 58 Піттас
Повну версію матчу дивіться тут.
Аполлон: 26. А.Йвановіч, 5.Пейберн (65. Йенсен.46), 22.Роберж, 29. Алісамі, 30. А.Панайоту (19. Кабрал, 10), 25. Кіріаку (кав), 77. Коль, 36. Шахар, 8.Ба (10. Онженда, 20), 24. Хаммас, 9. Піттас.
Дніпро-1: 93. Валеф, 3. Адамюк, 5. Сарапій, 39. Сваток (кап), 6. Бузанелло, 18. Бабенко, 22.Рубчинський (29. Назаренко, 84), 13. Амаш (10. Балулі,84), 8.Піхальонок (20. Горбунов, 89), 9.Гуцуляк (34. Танчик.84), 7. Довбик (25.Когут,89)
Попередження: Адамюк (17), Кіріаку (45+3), Піттас (48), Бабенко (62), Сарапій (90+1).