Головне
Динамо поступилось АЕКу у 2 турі Ліги Європи
Вчора 23:52 290
Динамо після двох турів посідає останнє місце в групі B Ліги Європи
Сьогодні 00:56 9
Динамо - АЕК Ларнака 0:1: огляд матчу
Сьогодні 00:39 73
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було
Вчора 23:50 11698
Динамо - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
Вчора 23:00 1225
Аполлон - СК Дніпро-1 1:3. Огляд матчу
Вчора 22:36 338
Дніпро-1 здобув дебютну перемогу в Лізі Конференцій
Вчора 21:39 885
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Апполона
Вчора 21:22 2460
Кабаєв та Андрієвський - у старті Динамо на матч з АЕКом
Вчора 20:51 434
Аполлон - СК Дніпро-1: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій
Вчора 17:00 748
Прямі трансляції

Аполлон - СК Дніпро-1 1:3. Огляд матчу

Вчора 22:36 338 0
Огляд матчу Аполлон - СК Дніпро-1
Аполлон - СК Дніпро-1 1:3. Огляд матчу
#Аполлон, #Ліга конференцій, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 у матчі другого туру Ліги конференцій-2022/23 на виїзді обіграв Аполлон.

Ліга конференції
2 тур, Група Е
15 вересня

Аполлон - СК Дніпро-1 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 11 Рубчинський, 0:2 - 26 Довбик, 0:3 - 45 Довбик, 1:3 - 58 Піттас

Повну версію матчу дивіться тут.

Аполлон: 26. А.Йвановіч, 5.Пейберн (65. Йенсен.46), 22.Роберж, 29. Алісамі, 30. А.Панайоту (19. Кабрал, 10), 25. Кіріаку (кав), 77. Коль, 36. Шахар, 8.Ба (10. Онженда, 20),  24. Хаммас, 9. Піттас.

Дніпро-1:  93. Валеф, 3. Адамюк, 5. Сарапій, 39. Сваток (кап), 6. Бузанелло, 18. Бабенко, 22.Рубчинський (29. Назаренко, 84), 13. Амаш (10. Балулі,84), 8.Піхальонок (20. Горбунов, 89), 9.Гуцуляк (34. Танчик.84), 7. Довбик (25.Когут,89)

Попередження: Адамюк (17), Кіріаку (45+3), Піттас (48), Бабенко (62), Сарапій (90+1).

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 26169 1
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було 11698
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 5868
Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи 5883
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО 9711
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО 40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО 8172
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17634 12
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 185849
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 19600
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7822
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51372 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4060