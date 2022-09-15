Славія з Качарабою обіграла Баллкані, АЗ розгромив Вадуц. Результати 2 туру Ліги конференції

Результати 2 туру Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2 туру групового етапу Ліги конференцій.

Тарас Качараба допоміг Славії обіграти Балкані. Пюнік на чолі з Єгіше Мелікяном і трьома українцями у складі (Антон Братков, Сергій Вакуленко та Роман Карасюк) розібрався зі Слованом із Братислави.

Ліга конференцій 2022/23

2 тур, 15 вересня

АЗ Алкмар - Вадуц 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Барасі, 1:1 - 22 Голзер, 2:1 - 81 Бейкема, 3:1 - 90+2 Сугавара, 4:1 - 90+5 Де Віт

Гент - Шемрок Роверс 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Кюйперс, 2:0 - 18 Одіджа-Офо, 3:0 - 65 Одіджа-Офо

Жальгіріс - Базель 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Зечірі

Пюнік - Слован 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 35 Дашян, 2:0 - 37 Отубанджо

Славія - Баллкані 3:2 (3:2)

Голи: 0:1 - 23 Краснікі, 1:1 - 26 Фрашері (автогол), 1:2 - 29 Кореніца, 2:2 - 34 Олаїнка, 3:2 - 41 Масопуст

ЧФР Клуж - Сівасспор 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Градель (пен)

Юргорден - Молде 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Фофана (пен), 1:1 - 50 Думбуя, 2:1 - 58 Банда, 2:2 - 77 Брейвік, 3:2 - 90+1 Асоро