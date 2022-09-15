Ексголкіпер збірної Англії завершив кар'єру

Останнім клубом Бена Фостера став Вотфорд.

Джерело - Чемпіон.

Колишній голкіпер збірної Англії та Манчестер Юнайтед Бен Фостер завершив кар'єру у віці 39 років.

Про це розповів сам футболіст.

На рахунку Фостера 8 матчів за національну команду. Окрім "червоних дияволів", він грав за Сток Сіті, Вотфорд, Вест Бромвіч, Бірмінгем.

Останнім клубом гравця став Вотфорд, за який він востаннє виступав у 38 турі минулого сезону чемпіонату Англії.

Влітку цього року контракт англійця з "шершнями" добіг кінця. Фостер міг перейти в Ньюкасл, але відмовився від пропозиції "сорок".

Фостер виграв 3 Кубка ліги - у складі МЮ (2) та Бірмінгема.